Apple/Divulgação O iOS 14, sistema operacional dos iPhones, traz uma tela de início mais dinâmica e inteligente, com widgets e biblioteca de apps

A edição online da conferência de desenvolvedores da Apple, a WWDC, que ocorreu nesta segunda-feira, 22, trouxe a nova geração dos sistemas operacionais para iPhone, iPad, Apple Watch e Macs. No lugar do público presente no Apple Park (sede da empresa em Cupertino, na Califórnia), as novidades foram apresentadas virtualmente em vídeos gravados no local, como medida de segurança pelo novo coronavírus.

Ao todo, quatro novas atualizações estarão disponíveis para os usuários da Apple até o fim do ano: iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e macOS Big Sur. Cada uma, a seu dispositivo, vai chegar aos usuários de forma gratuita e traz importantes modificações na hora de utilizar o aparelho.

Para iPhones, o iOS 14 vai estar disponíveis para todos os aparelhos que já são compatíveis com a versão anterior do sistema operacional iOS 13. São eles:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone SE (2ª geração)

iPod touch (7ª geração)

No caso do iPadOS 14, para os iPads da marca, atualização contempla os dispositivos:

iPad Pro 12.9-inch (4ª geração)

iPad Pro 11-inch (2ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (3ª geração)

iPad Pro 11-inch (1ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (2ª geração)

iPad Pro 12.9-inch (1ª geração)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini 4

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

Os relógios, com uma série mais curta, terá suporte do novo WatchOS7 a partir do Apple Watch Series 3, deixando de fora os dois primeiros modelos de relógio inteligente da empresa.

Antes de anunciar que irá produzir os próprios chips para os Macs — depois de encerrar com a Intel — a Apple revelou o novo sistema operacional da linha de computadores. O macOS Big Sur, como é chamada a 11ª versão do sistema, traz um redesign que aproxima a linha Mac ainda mais do iOS. Para os aparelhos Mac, desktops ou Macbook, o macOS Big Sur também terá sua atualização selecionada para alguns dispositivos:

MacBook (2015 e posteriores)

MacBook Air (2013 e posteriores)

MacBook Pro (2013 e posteriores)

Mac mini (2014 e posteriores)

iMac (2014 and e posteriores)

iMac Pro (2017 e posteriores)

Mac Pro (2013 e posteriores)

Nos computadores, a mudança deve ser vista apenas no início de 2021, dando tempo de os desenvolvedores se prepararem para a mudança.