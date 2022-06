Brendon Thorne/Bloomberg A Apple afirma que os usuários que já tiverem o aplicativo instalado no celular não terão prejuízo

Na segunda, 6, a Apple realiza mais uma edição de sua conferência para desenvolvedores, a WWDC (Worldwide Developers Conference), que deve servir de palco para a apresentação de novos recursos de software de dispositivos da marca. A expectativa é de deve ser mostrado o iOS 16, nova geração di sistema operacional do iPhone, que deve chegar aos celulares no final deste ano.

O WWDC é famoso por sempre mostrar a parte “visual” do sistema. Neste ano, não vai ser diferente. A empresa ainda não confirmou nenhum dos novos recursos, mas sites especializados já especulam algumas ferramentas que podem fazer parte do novo pacote.

A primeira grande novidade deve ser modo de tela sempre ligada. Apesar de simples, a ferramenta já existe em aparelhos de outras empresas do ramo, como Samsung e Motorola, e permite que sempre haja uma informação na tela. Para isso, é necessário que o dispositivo tenha uma configuração de economia de taxa de atualização - o ideal é que a modificação fosse no tipo de tela (o que pode acontecer no iPhone 14), mas algumas mudanças podem ser inseridas no iOS 16 para viabilizar a função. Na “tela de descanso”, a Apple pode incluir as horas, informações sobre o tempo ou algum lembrete configurado pelo usuário.

Outro rumor é a melhoria do modo foco, configuração que permite personalizar notificações e ligações em momentos específicos. A partir da mudança dos ícones, a empresa pode trazer mais opções para o usuário escolher como silenciar ou destacar notificações quando ativado.

Nos widgets, atalhos de ferramentas do iPhone, a tendência é que seja possível agrupar e personalizar botões em um único centro - de acordo com o site LeaksApplePro, chamado InfoStack. Os ícones também devem ficar maiores e com opções diferentes de design para que usuário escolha seu preferido.

Ainda nos widgets, o evento da Apple pode apresentar como esses recursos podem se tornar mais interativos. Esse é um dos pedidos dos usuários de iPhone, para que seja possível ter mais controle das ferramentas sem que seja necessário de fato entrar no app.

Na área de saúde, o principal rumor é que a empresa adicione um lembrete específico para remédios. Além disso, pequenas mudanças no app Fitness e Health podem aparecer, tanto para simplificar os dados do usuário na hora de acessar esses apps quanto no monitoramento de atividades - como um contador nutricional, por exemplo.

De acordo com o site especializado 9to5mac, as mudanças vistas neste ano não vão alterar radicalmente a forma de apresentação do sistema operacional - na prática, a aparência vai continuar semelhante ao que já existe nos iPhones. A atualização deve estar disponível para aparelhos desde o iPhone 7, de 2016, e deve ser lançada juntamente com os novos modelos de iPhone 14, previstos para setembro deste ano.