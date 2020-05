Stephen Lam/Reuters Depois do iPhone SE, dois novos iPads podem seguir a linha de acessíveis: com 10,8 polegadas e uma versão mini, entre 8,5 e 9 polegadas

A Apple trabalha em mais um item da sua lista de 'acessíveis' no mercado. Dessa vez, a empresa estaria desenvolvendo um iPad de 10,8 polegadas, para substituir o iPad básico de 10,2 polegadas, e um entre 8,5 e 9 polegadas, para substituir o iPad mini de 7,9 polegadas - o que estaria de acordo com a estratégia de anos recentes da empresa de crescer a tela dos tablets. Segundo o analista especializado na marca Ming-Chi Kuo, da TF Security, os lançamentos seriam nos próximos meses. Ele também afirmou que os Apple Glasses também estão a caminho, mas vão ser apresentados "no mínimo" em 2022.

Assim como o novo iPhone SE, os novos iPads devem seguir a linha da empresa de menores preços e chips mais rápidos, para atrair mais compradores para o produto, informou Kuo. A versão maior do dispositivo, com 10,8 polegadas deve ser lançada ainda neste ano, no segundo semestre, enquanto a versão mini pode ser apresentada no primeiro semestre de 2021.

No preço, Kuo estima que os iPads podem custar até 60% do preço dos dispositivos atualmente no mercado. Nessa linha, o analista também acredita que mais produtos poderão ser lançados ainda neste ano para suprir a indústria de eletrônicos, apesar da crise causada pelo coronavírus.

Entre eles, porém, não está o Apple Glasses. Apesar de um possível desenvolvimento na área de realidade aumentada e realidade virtual, o produto ainda vai demorar para ser apresentado ao público pela marca. "O custo da laminação dos óculos da Apple será alto porque a lente requer laminações multicamadas para criar uma experiência inovadora ao usuário de realidade virtual e aumentada”, afirmou Kuo.