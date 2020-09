Josh Edelson/AFP Evento do dia 15 de setembro não deve ser para anunciar novo iPhone, mas deixa fãs atentos para as novidades do próximo modelo

Como sempre acontece no mês de setembro, a Apple anunciou um evento no próximo dia 15, terça-feira, que despertou a atenção de quem acompanha os lançamentos de iPhone. Mesmo com especialistas — e comentários da própria empresa no início do ano — de que os lançamentos poderiam ser adiados, o evento promovido pela Apple na semana que vem gera expectativas para qquem quer saber como será o novo iPhone – que provavelmente se chamará iPhone 12.

Tradicionalmente, o anúncio sobre um novo aparelho é feito na primeira quinzena de setembro, mas a crise gerada pelo coronavírus pode ter tido efeito nas datas planejadas. Luca Maestri, diretor financeiro da empresa, afirmou durante conferência sobre os resultados financeiros do segundo trimestre da Apple, em julho, que em 2020 os aparelhos serão lançados “algumas semanas depois”. Após o anúncio do evento, agências de notícias também publicaram que a ocasião marcará apenas a introdução de novas versões do Apple Watch e do iPad.

Mas, apesar de tudo que 2020 está sendo diferente, um evento da Apple em setembro é sempre sinal de novidade. E pensando nisso, o Link reuniu os principais rumores, relatórios e expectativas sobre como o novo iPhone pode ser.

Confira tudo que já sabemos sobre o novo iPhone:

Quando será o lançamento do iPhone em 2020

Ainda sem data oficial definida, há a expectativa que o lançamento atrase algumas semanas em relação ao usual e seja lançado em outubro, mesmo com um evento da Apple marcado para 15 de setembro.

Qual será o preço do novo iPhone

Até o momento, não há informação oficial de quanto deve custar cada modelo da família, mas previsões e relatórios de analistas da indústria apontam que os preços devem ficar entre US$ 649 e US$ 1099, para as versões com menor armazenamento – em 2019, na casa de 64 GB. Já os modelos de iPhone com mais espaço costumam ser mais caros.

Como serão as telas e os modelos

No lançamento, estão previstos quatro modelos diferentes na nova linha de iPhones. Serão iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. As cores podem variar, mas é estimado que sejam as mesmas que já existem nos modelos de 2019.

As telas, de OLED, também tem tamanhos diferentes para cada versão. A começar pelo iPhone 12, com tela de 5,4 polegadas; iPhone 12 Max e iPhone Pro com 6,1 polegadas e o iPhone 12 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas, uma das maiores já produzidas nos smartphones da Apple.

Outra novidade pode ser o design: o novo aparelho pode trazer semelhanças com o iPhone 5, também aplicadas no iPad Pro, lançado em março deste ano. As bordas metálicas e mais achatadas, diferentes do formato mais arredondado que os dispositivos ganharam desde o lançamento do iPhone 6, podem ser um diferencial do lançamento.

Como vai ser a câmera do novo iPhone

Nos modelos correspondentes às linhas Pro e Pro Max, as câmeras devem continuar sendo triplas na parte traseira, com configuração parecida com as lentes do iPhone 11 Pro. Já na versão comum, assim como o lançamento de 2019, a câmera dupla deve estar presente.

Na câmera traseira também é possível que haja uma atualização capaz de suportar um scanner Lidar, já presente em alguns modelos de iPad, que permitem uma câmera 3D.

Outros modos avançados também podem estar presente, permitindo a gravação de vídeos em 4K em 120 ou 240 quadros por segundo. De acordo com o site especializado MacRumors, especificações para esse tipo de configuração foram notadas em códigos do iOS 14, o próximo sistema operacional da Apple.

Já a câmera frontal pode ocupar ainda menos espaço e liberar o entalhe da tela que existe atualmente nos modelos de iPhone sem botão. Especialista em antecipar novidades da Apple, o analista Ming-Chi Kuo, da consultoria TF International Securities, acredita que pelo menos um dos modelos a serem lançados — a expectativa é que sejam quatro — tenha um espaço de tela sem recortes na parte de cima, mas o detalhe ainda não é unanimidade na opinião de especialistas.

Em relação às lentes, ainda não há um consenso sobre quantos megapixels (MP) as câmeras poderão trazer, mas a expectativa é que, pelo menos nas versões Pro, a lente principal seja de 64MP.

Como será o processador do novo iPhone

Segundo o MacRumors, o aparelho será equipado com o chip A14 Bionic, mais uma evolução no processamento em relação aos modelos do ano passado, que utilizam o A13 Bionic.

O desempenho deve ser focado em atividades que exigem um processamento mais rápido, como tarefas de realidade virtual e que usem inteligência artificial, informou a agência de notícias Bloomberg.

Na memória RAM, será possível encontrar configurações a partir de 4GB e de 6GB nas versões Pro. As baterias também podem variar entre as versões, podendo ser de 2,227 mAh, 2,775 mAh ou até 3,687 mAh, a depender do modelo.

Acessórios

Um dos rumores mais divulgados sobre o iPhone 12 é o kit de acessórios do aparelho — ou a falta dele. Segundo Kuo, os modelos de 2020 da Apple não vão incluir nem fones de ouvidos nem carregadores no kit. A possibilidade ainda ganhou força quando alguns usuários divulgaram que receberam pesquisas da apple perguntando o que faziam com carregadores de seus iPhones antigos.