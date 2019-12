Lucy Nicholson/Reuters Lançado em 2016, Phone 7 foi produto mais buscado no Google em 2019 pelos brasileiros

O Google divulgou, nesta sexta-feira, 27, a lista de produtos mais buscados em 2019 na ferramenta de pesquisa. Entre os celulares, quem mais atraiu a curiosidade – e o interesse – dos brasileiros foi o iPhone, ocupando sete das 10 primeiras posições do ranking. O mais procurado foi o iPhone 7, modelo lançado em 2016, seguido pelo iPhone 8 e o iPhone 7 Plus do primeiro colocado. A empresa também divulgou a lista de favoritos de outros setores, como cervejas e carros.

Ainda no ranking de produtos, PlayStation 4 e os smartphones Moto G7 e Xiaomi Mi 9 foram os únicos a furar o domínio da Apple na lista dos mais procurados no Google. Para as compras, o Mercado Livre, empresa argentina de comércio eletrônico, se destacou na primeira posição. Outros varejistas bastante buscados foram Americanas.com e Magalu, a loja online do Magazine Luiza.

Entre os carros, o mais buscado no Google foi o modelo Chevrolet Onix, seguido do coreano Hyundai HB20 e do japonês Corolla, da Toyota. Com produção nacional mas origem holandesa, a Heineken foi a cerveja mais requisitada pelos brasilieros na ferramenta de busca. Skol e Brahma ficam respectivamente em segundo e terceiro lugar.

Confira o ranking brasileiro de mnais buscados no Google em 2019

Produtos mais buscados

1 - iPhone 7

2 - iPhone 8

3 - iPhone 7 Plus

4 - iPhone X

5 - iPhone 8 Plus

6- Moto G7

7 - iPhone XR

8 - PlayStation 4

9 - Xiaomi Mi 9

10 - iPhone 11

Varejistas mais buscados

1 - Mercado Livre

2 - Americanas.com

3 - Magalu

4 - Casas Bahia

5 - Netshoes

6 - Amazon

7 - AliExpress

8 - Renner

9 - Dafiti

10 - Extra

Cervejas mais buscadas

1 - Heineken

2 - Skol

3 - Brahma

4 - Budweiser

5 - Skol Beats

6 - Eisenbahn

7 - Itaipava

8 - Original

9 - Corona

10 - Stella Artois

Carros mais buscados

1 - Chevrolet Onix

2 - Hyundai HB20

3 - Toyota Corolla

4 - Honda Civic

5 - Renault Kwid

6 - Ford Ka

7 - Jeep Renegade

8 - Volkswagen Polo

9 - Hyundai Creta

10 - Chevrolet Prisma