Andy Rain/EFE/EPA Evento da Apple acontece nesta terça

Nesta terça, 8, a Apple vai realizar seu primeiro evento no ano, no qual deverá mostrar atualizações do iPhone SE, modelo de “baixo custo” do celular, do iPad Air, do MacBook Pro e do MacBook Air. A transmissão acontecerá a partir das 15 horas (horário de Brasília).

O iPhone SE não recebe atualizações desde 2020, e as expectativas são de que ele ganhe o chip A15 com possibilidade de conexão 5G. Já o iPad Air deverá apresentar mudanças discretas, como novos chips. Para quem já sonha com o iPhone 14, é hora de ter calma. Os novos modelos do celular devem ser anunciados em setembro - o evento é um dos mais tradicionais do mundo da tecnologia.

Mesmo sem a estrela principal da casa, os anúncios prometem ser interessantes. A expectativa é de que a empresa revele o seu novo chip para computadores, o M2. Veja abaixo tudo o que deve ser lançado pela gigante americana.

iPhone SE

O modelo “barato” é pensado para mercados emergentes, como Índia e Brasil, e deve ganhar sua primeira atualização em dois anos. Se confirmada, essa seria a terceira geração do modelo, lançado originalmente em 2016 e atualizado em 2020.Segundo a Bloomberg, o novo SE deverá ganhar chip A15 (o mesmo do iPhone 13) e compatibilidade com redes 5G. O design, com tela de 4,7 polegadas e inspirado no iPhone 8, deverá permanecer. As mudanças deverão ocorrer principalmente nos componentes internos do telefone. A tática de manter um design antigo é fundamental para que o preço permaneça menos caro.

iPad Air

Com diversos modelos de iPad, a Apple deverá promover melhorias no iPad Air - as mudanças, porém, também deverão ser discretas, como novos chips e suporte às redes 5G.

O processador A15 também deverá fazer sua estreia na linha de tablets.

Outra novidade que deve ser anunciada serão as novas opções de cores e uma nova câmera frontal de 12 MP.

iOS 15.4

A primeira versão de testes do iOS 15.4 veio a público no fim de janeiro, e traz melhorias no desempenho, além de permitir o Face ID realizar o desbloqueio facial com máscaras.

Depois de dois anos desde o início da pandemia, e com muitos lugares flexibilizando o uso de máscaras, a mudança parece um pouco atrasada. Segundo o The Verge, assim que inicializar o celular após o update, o sistema pergunta se você deseja habilitar o desbloqueio com máscara ou não.

A gigante chegou a introduzir outra solução para o problema no lançamento do iOS 14.5, porém, a solução depende do Apple Watch para ser utilizada.

Nova cores de capa para iPhone 13

Também existem rumores segundo o MacRumors de que novas capas para iPhone 13 serão anunciadas no evento. Devem ser adicionadas mais quatro capas para a coleção e suas cores devem ser amarelo, laranja, azul e verde.

MacBook e chip M2

Com o fim da transição dos processadores Intel para os chips Apple Silicon, a aposta segura é que a Apple revelará seu próximo chip, chamado até aqui de M2. Depois de duas atualizações do M1 (o M1 Pro e o M1 Max), parece pronta para a segunda geração do processador. Por essa razão, existe a expectativa de que sejam anunciados novos modelos de MacBook Pro e MacBook Air.

Segundo a Bloomberg, o MacBook Pro deve ganhar melhorias internas, principalmente de performance, enquanto o MacBook Air deverá ter o visual completamente renovado. Uma nova geração do Mac Mini, em versões com chips M2, M1 Pro ou M1 Max, pode também pintar na apresentação.

Outra possibilidade é a Apple revelar apenas o novo chip, deixando a apresentação de modelos de MacBook para outra ocasião. Segundo a agência de notícias, a empresa trabalha em CPU de oito núcleos — quatro unidades de alta performance e quatro dedicadas à eficiência — e GPU de 10 núcleos.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani