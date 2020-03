Heather Somerville/File Photo/ Reuters Os carros autônomos da Waymo também oferecem serviço de transporte compartilhado, o Waymo One

A empresa de veículos autônomos Waymo, 'irmã' do Google e parte do mportfólio da Alphabet, afirmou nesta segunda-feira, 2, que planeja levantar US$ 2,25 bilhões em uma rodada de investimento externo. Esta é a primeira vez que a empresa vai participar de uma captação de fundos dessa natureza, com investidores que incluem Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board e Mubadala Investment Company.

No ano passado, a Waymo dedicou parte de seu desenvolvimento mapeando e testando novas tecnologias em seus veículos autônomos. A empresa tem medido esforços para crescer comercialmente e, recentemente, tem se concentrado em um produto chamado Waymo One, serviço de transporte compartilhado 'sem motorista'.

"Estamos expandindo a equipe, adicionando investidores financeiros e importantes parceiros estratégicos que trazem décadas de experiência investindo e apoiando empresas de tecnologia bem-sucedidas na criação de produtos transformadores. Com essa injeção de capital e perspicácia nos negócios, juntamente com a Alphabet, aprofundaremos nosso investimento em nosso pessoal, nossa tecnologia e nossas operações, tudo em apoio à implantação da Waymo em todo o mundo", disse o presidente executivo da Waymo, John Krafcik, em um post no blog da empresa.