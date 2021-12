Brendan Mcdermid/Reuters Amazon leva multa recorde na Europa

O órgão de defesa da competição na Itália anunciou nesta quinta-feira, 9, multa de € 1,1 bilhão contra a Amazon por abuso de poder de mercado, uma das maiores penalidades já aplicadas contra uma companhia norte-americana de tecnologia na Europa.

A Amazon afirmou que "discorda fortemente" da decisão e que vai recorrer.

O órgão de defesa da concorrência na Itália afirmou que a Amazon aproveitou de sua posição dominante no mercado local de intermediação em marketplaces para favorecer a adoção de seus próprios serviços de logística, conhecidos como "Fulfilment by Amazon (FBA)", pelos vendedores de seu site.

As autoridades afirmaram que a Amazon vinculou o uso do FBA ao acesso a uma série de benefícios, incluindo o uso do selo "Prime", que melhora a visibilidade e vendas dos produtos na Amazon.it.

"A Amazon impede que os vendedores se associem ao Prime com ofertas que não sejam atendidas pelo FBA", concluíram as autoridades italianas.

A Amazon afirmou que a FBA "é um serviço completamente opcional" e que a maioria dos vendedores do marketplace não o utiliza. "A multa e as ações corretivas são injustificados e desproporcionais", afirmou a companhia.