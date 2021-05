Charles Platiau/Reuters Ma desfruta de um status de ídolo entre os funcionários, mesmo depois de deixar o cargo de presidente do Alibaba em 2019

Jack Ma, fundador do Alibaba, fez uma rara visita à sede da empresa em Hangzhou nesta segunda-feira, 10, durante o evento anual "Ali Day" para funcionários e familiares da gigante do comércio eletrônico, disseram fontes da empresa.

O bilionário tem sido extremamente discreto desde que fez um discurso em outubro em Xangai, criticando os reguladores financeiros da China, o que desencadeou uma série de eventos que levaram à suspensão do que seria um IPO recorde de US$ 37 bilhões da Ant Group, afiliada ao Alibaba.

Nesta segunda-feira, Ma foi visto em um ônibus com vários executivos do Alibaba, de acordo com uma foto tirada por um funcionário no evento e vista pela agência de notícias Reuters. Vestindo uma camiseta azul, calça branca e um par de sapatos de pano no estilo chinês, Ma sorria. "É tão animador ver Jack" disse o funcionário, pedindo para não ter o nome citado.

"É uma pena que não houve chance de tirar uma foto com ele." Empresário mais famoso da China, Ma desfruta de um status de ídolo entre os funcionários, mesmo depois de deixar o cargo de presidente em 2019.

Ma, que mora em Hangzhou, desapareceu da mídia por três meses, e voltou em janeiro, falando com um grupo de professores por vídeo, o que elevou as ações do Alibaba. Mas, desde então, ele não havia feito mais nenhuma outra aparição pública.