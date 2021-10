Aly Song/Reuters Alibaba, de Jack Ma, é a maior concorrente global da Amazon

Jack Ma, fundador do gigante chinês Alibaba, está atualmente em Hong Kong e se encontrou com parceiros de negócios nos últimos dias, disseram duas fontes à agência de notícias Reuters. O bilionário estava fora do radar do público desde que uma restrição regulatória foi imposta sobre seu império de negócios no ano passado.

O sumiço começou depois que Ma fez um discurso em outubro de 2020, em Xangai, criticando os reguladores financeiros da China – o bilionário afirmou que eles eram obcecados com a minimização dos riscos e acusou os bancos de se comportarem como casas de penhores, emprestando apenas para aqueles que oferecem garantias. Isso desencadeou uma cadeia de eventos que resultou no arquivamento da megaoferta pública inicial de ações (IPO) da fintech Ant Group, pertencente ao grupo Alibaba.

Embora Ma tenha feito um número limitado de aparições públicas na China continental depois desses episódios, em meio a especulações sobre seu paradeiro, uma das fontes disse que a visita de agora marca sua primeira viagem ao centro financeiro asiático desde outubro do ano passado.

O Alibaba não respondeu imediatamente a pedidos de comentário. As fontes não foram identificadas devido a restrições de confidencialidade. Ma, que já foi o empresário mais famoso da China, se encontrou com pelo menos "alguns" parceiros de negócios na semana passada, disseram as fontes.

O Alibaba é a maior concorrente global da Amazon – no Brasil, a face desse império é a AliExpress.