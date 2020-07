Tomohiro Ohsumi/Bloomberg O preço das ações subiu cerca de 40% desde que Ma reportou sua participação de 6,2% na empresa

O cofundador do Alibaba Jack Ma reduziu sua participação na empresa no ano passado para 4,8%, de 6,2% anteriormente, vendendo cerca de US$ 8,2 bilhões em ações, no preço atual, mostrou a apresentação de resultados anuais da empresa na sexta-feira, 10.

A venda ocorreu quando Ma se aposentou como presidente executivo da empresa chinesa, em setembro, e se retirou das funções comerciais formais para se concentrar na filantropia. O Alibaba não divulgou o preço médio de venda de seu desinvestimento. O preço das ações subiu cerca de 40% desde que Ma reportou sua participação de 6,2% na empresa há um ano.

O desempenho estelar das ações foi ajudado pelo crescimento dos lucros acima das previsões, mesmo com a desaceleração da economia da China, à medida que mais pessoas compram itens essenciais online devido à pandemia de covid-19.

O vice-presidente executivo do Alibaba, Joseph Tsai, também reduziu sua participação na empresa no mesmo período, de 2,2% para 1,6%. As ações vendidas valiam US$ 3,3 bilhões na sexta-feira. Um documento apresentado em abril de 2019 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA afirmou que Ma planejava vender até 21 milhões de ações em um ano para apoiar suas iniciativas filantrópicas.