O diretor executivo da 21st Century Fox, James Murdoch é o principal candidato para substituir Elon Musk na presidência do conselho da Tesla, informou o jornal Financial Times nesta quarta-feira, 10, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

James Murdoch, que é filho de Rupert Murdoch, deixará o comando 21st Century Fox assim que o grupo de mídia concluir a venda de grande parte de seus ativos para a Walt Disney. Ele deve ser sucedido por seu irmão Lachlan Murdoch na direção da empresa.

Murdoch já teria sinalizado que quer o posto, segundo a reportagem. A agência de notícias Reuters não conseguiu contatar James Murdoch para comentar. A Tesla e a 21st Century Fox não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Acordo. No mês passado, a Tesla e o Elon Musk fecharam um acordo com o órgão regulador das empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission (SEC), depois que Musk foi processado por fraudar tuítes sobre a saída da Tesla da Bolsa.

O acordo prevê o pagamento de uma multa de US$ 40 milhões – US$ 20 milhões pela Tesla e US$ 20 milhões pelo seu presidente executivo –, além do afastamento de Musk da presidência do conselho de administração da companhia.