Amanda Perobelli/Estadão Daniel Mirabile, presidente da NEC no Brasil, e Marcelo Barcellos, presidente da Arcon

A companhia japonesa NEC – que foi uma das fornecedoras de infraestrutura de redes de telecomunicações mais importantes do Brasil antes da privatização dos serviços de telecomunicações – anunciou a compra da empresa brasileira de serviços de cibersegurança Arcon por R$ 60 milhões. A aquisição marca o primeiro grande passo no mercado brasileiro após a empresa reorganizar sua operação e encerrar um longo ciclo de prejuízos no País.

“Primeiro arrumamos a casa e fizemos a empresa voltar a dar lucro”, diz o presidente da NEC no Brasil, Daniel Mirabile, em entrevista exclusiva ao Estado. “A segunda parte do plano é duplicar a receita, por meio do crescimento orgânico e de aquisições.” A empresa, que faturou R$ 458 milhões em 2015, pretende alcançar receita de R$ 1 bilhão no Brasil até 2020.

Após a aquisição, a NEC terá 75% da Arcon, que teve receita de R$ 64 milhões em 2015. O presidente e fundador da empresa, Marcelo Barcellos, continuará sendo acionista da empresa, assim como seu sócio, Rogério Reis. Barcellos também continuará no comando da Arcon, que passará a atuar como subsidiária da NEC. Por enquanto, as duas empresas continuarão a atuar de maneira independente. Dentro de dois anos, porém, a ideia é que as duas companhias sejam integradas.

Novo capítulo. A operação global da NEC, que tem valor de mercado de US$ 6,6 bilhões, se transformou ao longo dos anos: com a evolução tecnológica no segmento de infraestrutura de rede e o aumento da concorrência de empresas chinesas, como Huawei e ZTE, o negócio “perdeu o bonde” do mercado de telecomunicações.

Depois de uma revisão de estratégia, a empresa passou a atuar na integração de tecnologias da informação e redes. “A NEC teve dificuldade para encontrar qual seria seu novo papel”, diz Mirabile. “Ela não era mais uma empresa forte em telecomunicações.”

A indefinição custou caro no Brasil. A empresa, que chegou a faturar R$ 1,7 bilhão em seu ápice, em 2001, viu sua receita desabar na década seguinte. A NEC apresentou prejuízo de R$ 78,3 milhões em 2010, teve uma leve recuperação no ano seguinte, mas voltou a ficar no vermelho até 2014, quando a companhia decidiu mudar o comando no Brasil e promover mudanças na estratégia local.

Mirabile assumiu a presidência da companhia em setembro de 2014 e, depois de vencer a desconfiança da matriz, arrumou a casa: cortou 100 dos 700 funcionários e reorganizou a equipe.

A cada seis meses, ele viaja para o Japão com outros executivos para escolher quais tecnologias vendidas pela matriz podem ser “tropicalizadas”. “A maior parte da nossa receita ainda vem dos sistemas de PABX e da integração de sistemas”, diz o presidente da NEC. “Mas o maior crescimento vem dos novos negócios, que hoje representam 15% do total.”

Segurança. No Japão, as tecnologias de segurança estão entre as mais importantes para a companhia, que é uma das principais fornecedoras de sistemas de biometria para o governo.

Uma das tecnologias que Mirabile trouxe recentemente para o Brasil é um sistema de reconhecimento facial, agora usado pela Receita Federal nos 14 aeroportos internacionais brasileiros. A tecnologia permite reconhecer, a partir das imagens de câmeras de segurança, o rosto de pessoas que já cometeram contravenções. O serviço também é usado por empresas para fazer o controle de acesso de pessoas.

Segundo Mirabile, a Arcon vai ajudar a empresa a ampliar sua atuação no segmento de segurança, com oferta complementar à da NEC. “Posso vender serviços gerenciados de segurança para qualquer empresa, seja uma operadora de telecomunicações ou um banco”, diz Mirabile. “É importante a capacidade de complementar a oferta.”

A aquisição da Arcon é a primeira de uma série que a NEC planeja fazer, em termos globais, nos próximos anos. A companhia pretende investir US$ 2 bilhões em companhias nos países onde atua até 2018. Mirabile não pretende deixar a oportunidade passar no Brasil: ele já analisa duas outras empresas locais de tecnologia. “Com as aquisições, posso até adiantar a meta de receita para 2018”, explica.