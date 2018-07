Leia mais O bilionário Son vai às compras

A companhia japonesa de telecomunicações SoftBank lançou oficialmente neste sábado, 20, o Vision Fund, o maior fundo de investimentos em tecnologia do mundo. Com apoio de empresas como Apple, Qualcomm, Foxconn e o fundo de investimentos estatal da Arábia Saudita, o Vision Fund tem US$ 93 bilhões em depósitos.

Segundo a empresa, a meta é chegar a US$ 100 bilhões em seis meses, com auxílio de novos investidores ainda não anunciados.

Para participar do Vision Fund, o investidor precisa aportar no mínimo US$ 100 milhões, tendo o compromisso de fazer acordos comerciais com empresas públicas e privadas. Em termos de áreas específicas, o Vision Fund pretende investir em segmentos como Internet das Coisas, robótica, infraestrutura, telecomunicações, inteligência artificial e fintechs.

"A tecnologia tem o potencial de resolver os maiores desafios e riscos da humanidade hoje. Os negócios que querem resolver esses problemas vão precisar de capital de longo prazo e visão estratégica", disse Masayoshi Son, presidente executivo do grupo SoftBank, em um comunicado à imprensa.

Apesar de só ter sido lançado no último final de semana, o fundo já esteve ativo em investimentos – segundo o site norte-americano TechCrunch, há acordos já feitos com o Didi Chuxing, aplicativo de transportes chinês que investiu mais de US$ 100 milhões no brasileiro 99, e com a fintech indiana Paytm.