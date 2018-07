Amazon Rindo à toa. Além da Amazon, Bezos também é dono do jornal norte-americano The Washington Post

Jeff Bezos, cofundador e presidente executivo da Amazon, se tornou pela segunda vez neste ano o homem mais rico do mundo, de acordo com dados da revista Forbes. Acumulando uma fortuna de US$ 92,8 bilhões, segundo o placar de bilionários em tempo real da publicação norte-americana, Bezos ultrapassou Bill Gates, fundador da Microsoft, que tem hoje cerca de US$ 90 bilhões.

Bezos subiu no placar depois que a Amazon, empresa que fundou em 1994, teve valorização de 11% na bolsa de valores Nasdaq, nas últimas horas. Isso aconteceu porque a empresa divulgou nesta quinta-feira seus resultados financeiros – o principal destaque é que a empresa teve US$ 43,7 bilhões em faturamento entre julho e setembro de 2017.

Não é a primeira vez que Bezos ocupa o posto de homem mais rico do mundo. Há três meses, em 27 de julho, pouco antes da Amazon divulgar seus resultados financeiros, ele havia ultrapassado Gates, mas, com a queda das ações da empresa, acabou perdendo o posto.

Aos 53 anos, Bezos é também o dono do jornal norte-americano Washington Post e o fundador da companhia aeroespacial Blue Origin. Segundo o placar da Forbes, ele é seguido de perto por Bill Gates, Warren Buffett (cuja fortuna soma US$ 80,7 bilhões) e Amancio Ortega, da Zara, com US$ 78,7 bilhões.

No top 10, há ainda três nomes do mundo da tecnologia: Mark Zuckerberg, em 5º (US$ 73,6 bilhões), Larry Ellison, da Oracle, em 8º (US$ 61,5 bilhões), e Larry Page, do Google, em 9º (US$ 48,6 bilhões).