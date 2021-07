Instagram/Reprodução Tripulação de Jeff Bezos chega ao Texas

Jeff Bezos, seu irmão Mark Bezos, uma pioneira do setor aeroespacial de 82 anos e um jovem de 18 anos já estão a postos para a viagem espacial da Blue Origin, marcada para esta terça-feira, 20. O fundador da Amazon avisou no Instagram que a tripulação já chegou ao oeste do Texas, local do lançamento.

“Temos praticado missões completas no simulador de treinamento da New Shepard. Mal posso esperar pela decolagem”, afirmou Bezos na rede social. "O oeste do Texas é lindo!".

Os quatro passageiros estarão no primeiro voo tripulado da Blue Origin. São esperados 11 minutos de viagem, que terá três etapas, cada uma com suas particularidades: o lançamento do foguete, a separação da cápsula com os passageiros e o retorno da tripulação à Terra em queda livre com paraquedas em direção à mesma região desértica de onde partiu.

Em testes desde 2015, o foguete da Blue Origin já realizou 15 voos, mas nenhum com passageiros a bordo – o nome da nave é uma homenagem ao astronauta Alan Shepard, primeiro americano a ir para o espaço, em 1961. Apesar de terem passado por treinamento, os passageiros não controlarão a nave: o veículo é totalmente autônomo, sem pilotos no comando.

Passageiros

Além de Jeff Bezos e seu irmão, a New Shepard terá a bordo a pessoa mais velha e mais jovem a viajarem para o espaço.

Wally Funk, de 82 anos, passou pelo treinamento de astronautas da NASA nos anos 1960, mas nunca chegou a ir para o espaço por ser mulher – naquela época, todos os astronautas da agência eram homens. Até então, John Glenn era o recordista por ter viajado aos 77 anos a bordo do ônibus espacial Discovery em 1998.

O outro passageiro que fará história será Oliver Daemen, um estudante de física de 18 anos. Daemen é filho do presidente da investidora Somerset Capital Partners, Joes Daemen. Ele ocupou o lugar de um vencedor de um leilão de US$ 28 milhões, que desistiu da viagem na semana passada: o milionário alegou que estava com um "conflito de agenda". O adolescente também participou do leilão e ficou com o segundo melhor lance.

O lançamento acontecerá perto da pequena cidade de Van Horn, no Texas. Dias antes da viagem, a região já está mobilizada para o evento. Até um grafite com a imagem de Jeff e Mark Bezos foi visto na cidade neste domingo, 18.