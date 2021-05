Joshua Roberts/Reuters Bezos já tem data para sair

Após anunciar em fevereiro que vai deixar o cargo de CEO da Amazon, Jeff Bezos finalmente deu uma data para isso acontecer: 5 de julho. Esse é o dia em que Andy Jassy, ​​o atual CEO da Amazon Web Services, assumirá o posto deixado pelo fundador da gigante.

Ele chamou a data de"sentimental" durante a assembleia anual de acionistas da empresa e lembrou que em 5 de julho de 1994 a Amazon foi incorporada no estado de Washington. Hoje, a empresa está incorporada em Delaware.

O bilionário afirmou que Andy está preparado para a nova empreitada. "Ele está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu e é um líder notável". Bezos ainda atuará como presidente executivo do conselho da Amazon.

Em fevereiro, ele adiantou que se ocupará com outros negócios, como o Washington Post. Ele comprou o jornal em 2013. Além dele, existem as entidades filantrópicas Day One Fund e Earth Fund e sua empresa aeroespacial, a Blue Origin.