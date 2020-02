Eric Risberg/AP Photo O executivo anunciou a decisão nesta quarta-feira, através de um post no LinkedIn

O presidente executivo da rede social profissional LinkedIn, Jeff Weiner, anunciou nesta quarta-feira, 5, que deixará o cargo a partir de 1º de junho deste ano. Depois de 11 anos a frente da empresa, Weiner vai, agora, assumir a posição de presidente do conselho. Quem assume a liderança da empresa é o atual diretor de produtos do LinkedIn, Ryan Roslansky. As informações foram divulgadas em um post no perfil de Weiner na rede social.

"Ryan se reportará diretamente a Satya Nadella e atuará como membro de sua equipe de liderança sênior", afirmou Weiner, em referência ao presidente executivo da Microsoft, empresa que comprou o LinkedIn em 2016. "Vários fatores convergiram para me levar à conclusão de que agora é o momento certo para fazer essa mudança. Para começar, nosso negócio esteve melhor, nossa cultura nunca foi tão forte e nosso futuro nunca foi tão claro", disse ele.

Weiner assumiu como presidente executivo da rede social em 2008. Em entrevista à revista norte-americana Wired, Ryan Roslansky, novo executivo no cargo, falou sobre o papel que almeja desempenhar no LinkedIn: "Não assumi esse papel de mudar a empresa. Eu aceitei porque acredito demais no que estamos fazendo", disse Roslansky.

O LinkedIn tem hoje mais de 675 milhões de membros. A unidade de produtividade e processos de negócios da Microsoft, que inclui o LinkedIn, registrou receita de US$ 11,8 bi no quarto trimestre do ano passado./COM REUTERS