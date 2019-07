David Paul Morris/Bloomberg Por discordâncias com Tim Cook, Jony Ive passou a frequentar menos o escritório da Apple a partir de 2015

Na semana passada, Jony Ive, responsável por criar projetos icônicos, como o do iPod, do iPhone e do iMac, anunciou sua saída da Apple, dizendo que a partir de agora vai se dedicar a criar seu próprio estúdio de design, o LoveFrom. Entretanto, de acordo com o Wall Street Journal e a agência de notícias Bloomberg, Ive não deixou a empresa somente pela vontade de criar seu próprio negócio: as reportagens afirmam que esse rompimento começou há anos, porque Ive estava descontente com alguns comportamentos do presidente executivo Tim Cook.

Segundo as publicações, Ive se incomodava com a falta de interesse de Tim Cook em design, e o foco excessivo da empresa na parte operacional – ele estava frustrado com a mudança cultural da companhia, que até então, nas mãos de Steve Jobs, dava maior importância ao design. Nos últimos tempos, por estar frustrado com as mudanças da empresa, ele passou a frequentar menos o escritório, principalmente após divergências em relação ao relógio inteligente Apple Watch lançado em 2015.

De acordo com o Wall Street Journal, o novo estúdio de design de Ive receberá milhões de dólares por ano para continuar trabalhando com a Apple. Agora, Ive seguirá seus trabalhos com os produtos da companhia, mas sem lidar com questões internas da Apple.

Ive estava desde 1992 na empresa. Após o anúncio da saída do designer, a Apple perdeu em valor de mercado quase US$ 9 bilhões – número que, se comparado a empresas brasileiras de capital aberto, corresponde a uma Natura e uma Gol.