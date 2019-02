Timothy A. Clary/AFP Banco anunciou que moeda virtual ainda está em fase de testes

O JPMorgan anunciou nesta quinta-feira,14, que planeja lançar suas próprias moedas virtuais, chamadas “JPM Coin”. A moeda, diz o banco, poderá ser usada por clientes para transferência instantânea de pagamentos através de uma rede blockchain.

O maior banco dos Estados Unidos em ativos disse que, ao depositarem dinheiro no banco, os clientes receberão a opção de usar as criptomoeda para transações com outros clientes JPMorgan.

Quando um cliente envia dinheiro para outro através do blockchain, as moedas do JPM são transferidas e instantaneamente resgatadas pelo valor equivalente a dólares americanos, reduzindo o tempo de liquidação típico, disse o banco.

Mudança de pensamento. O presidente-executivo Jamie Dimon já criticou a moeda digital bitcoin, chamando-o de “fraude”. Naquela época, Dimon disse que as criptomoedas são “piores que os bulbos das tulipas”, referindo-se a uma famosa bolha no mercado dos anos 1600.

Ele moderou sua opinião alguns meses depois, dizendo que se arrependia de ter chamado a bitcoin de fraude, mas que mantinha seu desinteresse pela criptomoeda. O banco disse em uma apresentação que apoiava “criptomoedas contanto que elas sejam adequadamente controladas e reguladas”.

No ano passado, vários grandes bancos americanos, incluindo o JPMorgan, proibiram a compra de bitcoins por cartão de crédito de seus clientes. O Goldman Sachs também abandonou seu plano de abrir uma mesa para negociação de criptomoedas.

O JPMorgan disse que sua nova moeda ainda é um protótipo. A empresa planeja tornar ainda a moeda operável em todas as redes blockchain.