Charles Platiau/Reuters O processo contra o Google representa o maior desafio legal dos EUA contra uma companhia dominante do mercado de tecnologia em duas décadas

O processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google, revelado nesta terça-feira, 20, está nas mãos do juiz Amit Mehta. Para especialistas, a escolha significa que o Google terá uma dura batalha judicial pela frente no caso.

Nomeado pelo ex-presidente Barack Obama, Mehta já presidiu a decisão por trás de outro importante caso antitruste nos EUA, em que decidiu a favor do governo para bloquear a fusão em questão. Ele não é visto como alguém que tem posicionamentos pró-mercado e favoráveis a monopólios.

Mehta foi anteriormente sócio do escritório de advocacia Zuckerman Spaeder LLP. Ele nasceu na Índia em 1971 e se mudou para os Estados Unidos com 1 ano de idade. O juiz também trabalhou como defensor público em Washington por cinco anos. O Google não comentou a escolha do juiz.

Entenda o caso

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ao lado de 11 estados americanos, apresentou nesta terça-feira um processo contra o Google por concorrência desleal. A ação questiona a dominância do buscador do Google no mercado. Em um texto de 64 páginas, o governo americano acusa a empresa de utilizar acordos comerciais para evitar o avanço de concorrentes.

O caso representa o maior desafio legal dos EUA contra uma companhia dominante do mercado de tecnologia em duas décadas e tem potencial de abalar o Vale do Silício, abrindo uma sequência de processos contra as gigantes do setor

O Google argumenta que o processo do Departamento de Justiça é falho e diz que “as pessoas usam o Google porque querem, não porque são forçadas ou porque não conseguem encontrar alternativas”.