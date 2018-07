Taxistas argentinos fazem protesto em Buenos Aires contra o Uber

A Justiça argentina pediu o bloqueio do Uber no país nesta segunda-feira, 30, dando sequência a uma longa batalha legal do aplicativo de transporte na nação vizinha.

Em abril de 2016, uma corte de Buenos Aires, disse que o Uber violava a legislação local de trabalho e ordenou o fim das operações da empresa na cidade. O aplicativo, porém, continuou operando, o que levou o promotor Martin Lapadu a pedir o bloqueio do aplicativo em todo o país e a prisão de seus executivos locais – este segundo pedido, porém, foi negado pela justiça local.

No entanto, poucas são as pessoas que usam o Uber em Buenos Aires, uma vez que a Justiça pediu o bloqueio de pagamentos feitos por cartões de crédito locais dentro do aplicativo.

Táxis. Em Buenos Aires, o principal adversário do Uber são os taxistas, que bloquearam as ruas da capital contra a empresa, dizendo que ela não paga os mesmos impostos que os táxis.

Quem anda pelas ruas da cidade portenha pode ver os tradicionais táxis pretos e amarelos com faixas dizendo "Não ao Uber". Em junho, a empresa disse em seu site na argentina que não tinha planos de reduzir a velocidade de sua chegada ao país.

"A despeito dos obstáculos que continuam sendo postos no nosso caminho, os planos de expansão continuam", disse a empresa.