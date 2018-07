REUTERS

A Justiça de São Paulo determinou hoje, 18, que a PSafe — empresa brasileira de segurança digital — remova mensagens ofensivas contra o aplicativo DU Speed Booster, da chinesa Baidu.

O caso começou a ser discutido há duas semanas, quando a empresa brasileira foi denunciada por forjar informações dos competidores e praticar concorrência desleal. Segundo o processo, o antivírus PSafe Total — para dispositivos móveis — tem enviado alertas a clientes Android logo que o aplicativo DU Speed Booster é instalado. Segundo essas notificações, o app da gigante chinesa poderia causar “ações possivelmente maliciosas”.

Os problemas não param por aí: segundo as acusações, quando os usuários desinstalam um app do celular, o antivírus da PSafe recomenda que desinstale, também, aplicativos da Baidu, alegando que são pouco utilizados.

A decisão anunciada hoje diz que a empresa brasileira tem até cinco dias para remover mensagens que apresentem o DU Speed Booster como “vírus” ou aplicação de “alto risco”. A mesma sentença exige que a PSafe “não estimule, de forma direta ou indireta, a remoção de aplicativos do Baidu.”

Uma análise conduzida pelo pesquisador Paulo Lício de Geus, professor associado da Unicamp e doutor em Ciências da Computação pela Universidade de Manchester, foi apresentada judicialmente pelo Baidu e demonstra que o app da PSafe classificava qualquer app do Baidu no celular dos usuários como “poucos usados”, afim de incentivar os consumidores a removê-los.

Apesar de vencer o processo, a pena máxima não foi atendida. A ação movida pelo Baidu exigia que a PSafe removesse os alertas, as sugestões de desinstalação, se retratasse com todos usuários impactados pelas informações e pagasse o valor de R$ 500 mil para indenização. Ainda era solicitado que o PSafe Total seja removido da Google Play.

ATUALIZAÇÃO: A PSafer, por meio de nota, informou que as informações divulgadas pelo Baidu são incompletas. De acordo com a empresa brasileira, a gigante chinesa também deverá tomar medidas visando interromper uma série de avisos emitidos que tem como objetivo denegrir a imagem da PSafer e do aplicativo PSafe Total. Abaixo, a nota na íntegra:

“A PSafe esclarece que até agora não foi formalmente intimada a respeito da ação judicial proposta pela Baidu. Entretanto, desde já, a PSafe refuta veementemente as informações inverídicas que a Baidu vem divulgando, as quais omitem fatos relevantes e distorcem outros de maneira evidente.

A Baidu vem disseminando notícias falsas e tendenciosas que têm o único objetivo de denegrir a imagem da PSafe no mercado e assustar os internautas brasileiros. Segundo a Baidu, a PSafe estaria praticando concorrência desleal ao informar em seu app, o PSafe Total, que o DU Speed Booster “talvez represente riscos” aos usuários de dispositivos Android. A acusação de que PSafe age ou agiu de forma desleal é absolutamente inverídica, pois antes dessa ação proposta pela Baidu já havia entre as mesmas empresas uma outra ação judicial (Processo 1006564-47.2015.8.26.0100, em trâmite na 11ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo), na qual o Juiz encarregado do caso já havia atestado que o aviso gerado pelo PSafe Total é correto e deveria até mesmo ser usado como referência pela Baidu em seu app para o mesmo tipo de aviso.

De forma inaceitável, a Baidu omitiu a existência de nada menos que 3 decisões liminares reconhecendo a sua conduta desleal. Aliás, na própria decisão mencionada pela Baidu, referente à nova ação entre as empresas, a deslealdade da Baidu foi mais uma vez reconhecida pelo magistrado, visto que ela mesma foi proibida de classificar o PSafe Total ou qualquer outro aplicativo da PSafe Tecnologia S/A como vírus ou sendo de alto risco (conforme trecho da decisão abaixo):

“…determino que, no prazo de 05 (cinco) dias, a BAIDU BRASIL

INTERNET LTDA. promova a atualização do aplicativo “Du Speed

Bustes”[sic], abrangendo os aplicativos que já foram adquiridos pelos usuários

e aqueles que ainda não foram comercializados, para que (i) não

identifique o aplicativo “PSafe Total” (ou qualquer outro aplicativo da

PSAFE TECNOLOGIA S/A) como sendo de alto risco ou vírus, para que

(ii) não dificulte o seu download e para que (iii) não estimule, de forma

direta ou indireta, a sua exclusão (o que abrange a indicação de que o

aplicativo seria de baixa utilização);”

Esse trecho, entretanto, por conveniência da Baidu, não foi divulgado, o que demonstra conduta dissimulada.

A PSafe analisará o teor da ação judicial tão logo seja intimada e tomará as medidas legais cabíveis contra a Baidu, não só para reestabelecer a verdade dos fatos como também para responsabilizar a Baidu por sua conduta desleal. Sobretudo, a PSafe, que tem orgulho de ser uma empresa brasileira, continuará em sua missão de desenvolver as melhores aplicações de segurança e performance para os brasileiros.”