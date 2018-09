Divulgação Fabricante de câmeras digitais, Kodak lança novo smartphone

As ações da Kodak mais do que dobraram de valor nesta terça-feira, 9, após a empresa outrora líder no segmento de fotografia anunciar que vai lançar sua própria moeda virtual, baseada na tecnologia blockchain -- a mesma que deu origem ao bitcoin. A "KodakCoin" será usada apenas por fotógrafos que usam a KodakOne, uma plataforma de gerenciamento de direitos de imagem oferecida pela empresa.

A plataforma usa a tecnologia blockchain, espinha dorsal do bitcoin e outras moedas digitais que aumentaram nos últimos meses e suscitaram medo de uma bolha de preços.

As ações da empresa fecharam a terça-feira em alta de 119,3%, a US$ 6,80, na Bolsa de Valores de Nova York. A pioneira de filmes fotográficos fundada há mais de um século lutou para se transformar em uma empresa de software e tecnologia de imagem. A Kodak compunha o Dow Jones até abril de 2004 e suas ações caíram 90% em valor desde que saiu da recuperação judicial em 2013.

Nesta quarta-feira, 10, as ações da Kodak chegaram a ser negociadas a US$ 11,45, o que representa alta de 69% em relação ao valor do fechamento do mercado no dia de ontem. Com a alta no valor das ações, o valor de mercado estimado da Kodak é hoje de US$ 289 milhões.