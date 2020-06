Mais uma vez, as conversas sobre o adiamento de novos lançamentos da Apple no ano de 2020 ganharam força. Agora, a agência de notícias Bloomberg publicou que o lançamento do próximo iPhone pode ocorrer mais tarde do que a empresa previa — tradicionalmente no mês de setembro.

Segundo a Bloomberg, Hock Tan, presidente executivo da Broadcom, empresa que fornece peças para a Apple, haverá um "grande atraso no ciclo do produto" de um cliente de "grandes celulares da América do Norte". Tan já nomeou a Apple com os mesmos adjetivos outras vezes, o que reforça os rumores de que a empresa californiana vai mesmo atrasar o lançamento do suposto iPhone 12.

Shannon Stapleton/Reuters A principal causa para o atraso seria a crise causada pelo cororavírus, que colocou muitos funcionários em trabalho remoto

A Broadcom ainda afirmou que vai fornecer componentes para o novo modelo de celular. Para os lançamentos em setembro, a Apple costuma fazer os pedidos do componentes com antecedência e a Broadcom deveria receber o pedido ainda nesse trimestre, que acaba em julho, mas a empresa afirma que isso ainda não aconteceu.

A principal causa para o atraso seria a crise causada pelo coronavírus, que impediu o trabalho presencial nas fábricas e impossibilitou viagens de engenheiros da Apple para a China, com o objetivo de terminar a produção dos dispositivos.