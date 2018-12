AP Photo/Eric Risberg Larry Ellison é presidente executivo e fundador da Oracle

A fabricante de carros elétricos Tesla nomeou nesta sexta-feira, 28, o presidente executivo da Oracle, Larry Ellison, como um de seus novos conselheiros. Amigo próximo do presidente executivo da Tesla, Elon Musk, Ellison é um dos principais acionistas da montadora – hoje, tem cerca de 3 milhões de ações da empresa, que valem cerca de US$ 1 bilhão.

Ellison entra no conselho administrativo da empresa como parte de um acordo feito por Elon Musk com a Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade regulatória para empresas listadas em bolsa nos EUA. O acordo, fechado em outubro, é relativo ao caso em que Musk teria utilizado sua conta no Twitter para influenciar o preço das ações da Tesla, durante o pregão, ao divulgar uma proposta para fechar o capital da montadora, detalhando ainda que tinha financiamento garantido para a operação.

Por conta do caso, ocorrido em julho, a Tesla teve de pagar uma multa de US$ 20 milhões à SEC; já Musk teve de se afastar da presidência do conselho da montadora por três anos e nomear dois conselheiros independentes para a empresa. A proximidade de Ellison e Musk, no entanto, gera dúvidas no mercado sobre a real "independência" de Ellison – em ocasiões anteriores, o presidente executivo e fundador da Oracle chegou a questionar um jornalista "de que lado ele estava" para acusar "seu amigo Elon".

Além de Ellison, a chefe global de recursos humanos da rede de farmácias Walgreens Botas Alliance, Kathleen Wilson-Thompson, também assumiu um posto no conselho administrativo da Tesla. Os dois assumiram seus cargos efetivamente desde a última quinta-feira, 27 de dezembro. Em novembro, a executiva Robyn Denholm já havia assumido a presidência do conselho da Tesla, deixando sua posição de diretora financeira na australiana de telecomunicações Telstra.

Outra alteração no conselho da Tesla é a licença do investidor de risco Steve Jurvetson, que pediu para se afastar do cotidiano da empresa por um ano após denúncias de assédio sexual virem à tona.

O anúncio dos novos conselheiros animou os investidores: na manhã desta sexta-feira, 28, as ações da Tesla operavam em alta de 2,3%, sendo cotadas a cerca de US$ 320.