Elijah Nouvelage/REUTERS Larry Page deixou o comando da Alphabet na semana passada

O cofundador do Google, Larry Page, que recentemente deixou o comando da Alphabet, está levantando fundos de sua instituição de caridade, a Carl Victor Page Memorial, para uma iniciativa privada de combate à gripe, que vai oferecer vacinas gratuitas para crianças em escolas da região de Oakland, na Califórnia. Além disso, Page está apoiando o desenvolvimento de uma vacina universal contra a gripe. A informação é do site TechCrunch.

As vacinas serão oferecidas por meio do grupo Shoo the Flu, que atende alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, em parceria com o Departamento de Saúde Pública do Condado de Alameda e os distritos escolares. A empresa de Larry Page vai reembolsar o valor de custo da operação da distribuição de vacinas aos órgãos envolvidos.

Page também tem uma empresa que apoia pesquisas para criar uma vacina universal contra a gripe, chamada de Flu Lab. A companhia, além de financiar a Fundação Bill & Melinda Gates no desenvolvimento de vacinas, também apoia instituições que visam expandir o acesso da imunização, como o Sabin Vaccine Institute. A Flu Lab já levantou mais de US$ 4,1 milhões para a Shoo the Flu entre 2015 e 2017, segundo o site TechCrunch.

Se desenvolvida com sucesso, a vacina universal contra a gripe poderia acabar com preocupações sazonais acerca dos vírus que compõem a doença. Por enquanto, ainda não há previsão de quando será possível concluir a solução.