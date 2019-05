The Boring Company Projeto prevê túnel para carros, três estações e túnel para pedestres até 2021

A Autoridade de Visitantes e Convenções de Las Vegas realizou uma votação nesta quarta-feira, 22, que aprovou um contrato de US$ 48,6 milhões com a The Boring Company, a companhia de escavação de túneis e transporte de alta velocidade de Elon Musk.

O contrato prevê a criação de túneis subterrâneos da The Boring Company: dois para veículos circularem com direito a três estações, além de um exclusivo para pedestres.

A expectativa é que o projeto seja entregue a tempo de ser usado na Consumer Electronics Show (CES) em janeiro de 2021. Musk, porém, sugeriu em sua conta no Twitter que o projeto poderia estar funcionando até o final do ano.

O contrato público sugere que os testes começarão em novembro do ano que vem. Independentemente da data de conclusão, dois terços do dinheiro no contrato não serão pagos até que o projeto seja concluído.

Outras cidades

Dos vários projetos que a empresa assumiu, o túnel de Las Vegas parece ser o primeiro que será concluído. A ideia de construir um túnel de Chicago para o aeroporto de O’Hare, que custaria oferta de US $ 1 bilhão, não foi tão bem recebida pela nova prefeita da cidade, Lori Lightfoot.

Também houve reuniões públicas sobre uma proposta de "Dugout Loop" em Los Angeles, um túnel de duas milhas para Dodger Stadium no ano passado. No radar também existe a prposta de construir um túnel de Washington D.C. para Baltimore, que está passando por avaliação ambiental.

Até agora, The Boring Company completou um túnel de 1,14 milhas em Hawthorne, Califórnia. Musk disse na ocasião que o túnel custou US$ 10 milhões e levou um ano e meio para ser concluído. Ainda não está claro que tipo de veículo será usado no túnel de Las Vegas, embora os modelos Xs, modelo 3s ou veículos elétricos modificados com um bonde de 16 pessoas estejam sendo considerados. .