Co-fundador do Uber, Travis Kalanick pediu "licença por tempo indeterminado" na manhã desta terça-feira, 13, do cargo de presidente executivo da companhia. Kalanick deixa a empresa Nos últimos meses, o Uber vive uma grave crise. Desde fevereiro, a empresa conduz uma investigações sobre sua cultura de trabalho, após ex-funcionários fazerem denúncias de assédio sexual e moral dentro da companhia.

Na semana passada, após o resultado parcial das investigações, mais de 20 funcionários foram demitidos. Na manhã desta terça-feira, 13, Kalanick enviou uma carta aos funcionários falando sobre seu pedido de licença. Leia a carta na íntegra, abaixo:

"Time,

pelos últimos oito anos a minha vida sempre foi sobre o Uber. Eventos recentes me fizeram voltar para casa e lembrar de pessoas que são mais importantes que o trabalho. Percebi que preciso de um tempo fora do cotidiano da empresa para honrar o luto a minha mãe, enterrada na última sexta-feira. Preciso refletir, trabalhar em mim mesmo e focar em como posso construir um time de lideranças de nível mundial.

A responsabilidade do que fizemos desde que começamos, e como chegamos até aqui, pesa sobre os meus ombros. Há, claro, orgulho do que fizemos, mas também há muito melhorar. Para o Uber 2.0 ter sucesso, não há nada mais importante do que dedicar meu tempo para criar um time de lideranças. Mas se vamos trabalhar no Uber 2.0, eu também preciso trabalhar no Travis 2.0 para ser o líder que essa empresa precisa e que vocês, funcionários, merecem.

Durante esse período, os líderes do Uber, meus subordinados diretos, vão comandar a empresa. Estarei disponível o quanto for necessário para as principais decisões estratégicas, mas darei poder a eles para serem corajosos e decisivos a fim de levar esta empresa para frente.

É difícil colocar datas e prazos neste período. Ele pode ser mais curto ou mais longo do que nós esperamos. Perder um ente querido tem sido algo difícil para mim, e eu preciso me despedir de uma forma importante. A quantidade de notas e condolências que recebi de vocês todos me manteve forte. Quase todas as mensagens que recebi terminavam com "Como eu posso ajudar?". Minha resposta é simples. Faça o melhor trabalho de sua vida para continuarmos na nossa missão. Isso me dá tempo com minha família. Coloque as pessoas em primeiro lugar, esse é o legado da minha mãe. E façam o Uber 2.0 real, de forma que o mundo possa ver o trabalho inspirado que vocês todos fazem, e as pessoas inspiradoras que fazem o Uber ser incrível.

Até logo,

Travis".