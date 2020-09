Cayce Clifford/NYT Livro de Reed Hastings, A regra é não ter regras, é cheio de testes sobre cultura organizacional

O novo livro de Reed Hastings, fundador da Netflix, é cheio de questionários e conselhos sobre como lidar com situações dentro de uma empresa.

Neste trecho apresentado abaixo de A regra é não ter regras, publicado pela Editora Intrínseca no Brasil, um colega pode ser demitido em seis meses, mas não é certeza. O que fazer: contar ou não para ele? Ao fim, veja o que Reed Hastings faria.

Cenário 2 do questionário

Possível Reestruturação Organizacional

Você tem conversado com seu chefe na sede sobre uma possível reestruturação organizacional que levaria à demissão de diversos gerentes de projeto de sua equipe. No momento, o assunto está em discussão e há 50% de chances de não acontecer. Você diria isso para seus gerentes de projeto agora ou esperaria até ter certeza?

a) Deixe o tempo seguir seu curso. Não há necessidade de causar estresse agora. Além do mais, se você contar para seus gerentes de projeto hoje, eles provavelmente começarão a procurar novos empregos e você correrá o risco de perder excelentes funcionários.

b) Meio-termo. Você se preocupa com o fato de seus funcionários serem surpreendidos caso você os demita sem nenhum aviso. No entanto, também não quer assustá-los sem necessidade. Você sugere que mudanças podem ocorrer sem explicar o que de fato está acontecendo. Quando ouve falar que outra empresa está contratando gerentes de projeto, deixa discretamente o anúncio de emprego nas mesas deles para que possam começar a considerar outras opções.

c) Conto a verdade. Você se senta com eles e explica que há 50% de chance de que alguns dos cargos sejam eliminados dali a seis meses. Você enfatiza que valoriza muito o trabalho deles e que espera que continuem na empresa – mas quer ser transparente para que eles tenham todas as informações para pensarem em seu futuro.

Resposta de Reed: Vire a mesa

Minha resposta ao cenário 2 do questionário é c): conto a verdade.

Ninguém gosta de saber que corre o risco de perder o emprego. A ideia de mudança é sempre perturbadora e, muitas vezes, angustiante, mesmo em pequena escala, como ser transferido para outro departamento ou solicitado a trabalhar em outro escritório. Se você contar às pessoas antes de ter certeza, despertará ansiedade, causando distração e ineficiência, e talvez incitará os funcionários a procurarem emprego em outro lugar. Por que virar a mesa antes de ter certeza?

Mas se deseja criar uma cultura de transparência e, ao mesmo tempo, não contar para o seu pessoal sobre a possível mudança até ter certeza, você mostrará à sua equipe que é um hipócrita em quem não se pode confiar. Você prega transparência e depois sussurra sobre o trabalho deles por suas costas. Meu conselho é se apoiar firmemente na transparência. Vá em frente e vire a mesa. Alguns pratos podem se quebrar e outros podem parar bem longe, mas tudo bem. Depois que as coisas se acalmarem, sua equipe confiará ainda mais em você.

É claro que cada caso é um caso e, na Netflix, cada funcionário tem uma opinião diferente sobre situações emocionalmente sensíveis. Às vezes, compartilhamos informações e os funcionários adoram; em outras, eles prefeririam que as tivéssemos guardados para nós mesmos.