Reuters Lenovo demitiu mais de 1 mil funcionários da antiga divisão da Motorola

A Lenovo anunciou nesta segunda-feira, 26, a demissão de cerca de 2% de sua força de trabalho global, atingindo grande parte dos funcionários que integravam a Motorola antes da aquisição, em 2014. De acordo com a empresa, mais de 1 mil pessoas foram dispensadas de suas funções, o que representa 50% dos funcionários restantes da Motorola que ainda trabalhavam na empresa.

Segundo a Lenovo, as demissões ocorrem por motivos estratégicos. Com elas, a empresa deve se tornar mais eficiente e poderá "simplificar o portfólio de produtos para competir melhor no mercado global de smartphones”, disse a empresa por meio de comunicado.

Rumores ainda indicam que a empresa poderá, em breve, eliminar a sede da Motorola em Chicago, nos Estados Unidos. Este passo seria algo considerável e marcante, já que é o escritório onde a Motorola nasceu. Por meio de nota, a Lenovo negou essa possibilidade.

“A Lenovo está comprometida com Chicago e planejamos manter nossa sede da Motorola na cidade. Chicago tem uma merecida boa reputação por sua excelência técnica e por ser um hub global de pesquisa e desenvolvimento para nosso negócio de smartphones. Esperamos aproveitar o talento local para continuar criando produtos da marca Moto por lá”, disse a empresa.

Esta não é a primeira vez que a Lenovo faz uma reestruturação e demite funcionários. No ano passado, a empresa demitiu mais de 3 mil pessoas da área de PCs da companhia.

Brasil. Procurada pelo Estado, a Lenovo não informou se as demissões afetam funcionários no Brasil. Em nota, a empresa informou que "a redução ocorrerá em todos os negócios e áreas da empresa, com exceção do Data Center Group".