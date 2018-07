Reuters Fábrica da Lenovo opera em Itu desde 2012 e emprega cerca de 600 funcionários

A fabricante chinesa Lenovo vai transferir sua produção de computadores e data centers da unidade de Itu, no interior de São Paulo, para uma nova fábrica em Indaiatuba, também no interior paulista. A decisão foi motivada pela retração geral nas vendas de computadores no mercado brasileiro.

"A Lenovo tem uma capacidade fabril na planta de Itu que poderia ser redimensionada para um espaço menor", disse o diretor executivo de operações da Lenovo, Ricardo Bloj, em entrevista ao Estado. "Atualmente, a fábrica tem um espaço de 40% a 50% maior do que precisaria."

A empresa não divulgou o tamanho da unidade em Indaiatuba, que deverá entrar em operação a partir de agosto deste ano. As instalações em Itu, que serão fechadas, têm 325 mil metros quadrados e estão em funcionamento desde 2012. Na época, a empresa anunciou que o investimento na unidade foi de US$ 30 milhões.

Embora não divulgue a quantidade de aparelhos fabricada em Itu, a empresa garante que o volume de produção previsto para este ano não será alterado com a transferência para a nova unidade. "A mudança visa garantir a sustentabilidade dos negócios da companhia no País diante do desafiador cenário da economia nacional, principalmente no segmento de PCs", disse Bloj.

Segundo dados do IDC, o mercado brasileiro de PCs registrou queda de 36% nas vendas em 2015, em comparação com 2014. Foram 6,6 milhões de computadores e notebooks vendidos em 2015, o que representa o pior resultado registrado desde 2005, quando as vendas no mercado ainda em ascensão chegaram a 5,5 milhões de unidades.

A Lenovo, que é a maior fabricante de PCs do mundo, ocupa a segunda posição em participação no mercado nacional de PCs, com 14,3%, segundo o IDC, em dados referentes ao ano de 2015. Na liderança, está a Dell, com 18,4% das unidades comercializadas no País.

Guerra de incentivos. Em nota, a prefeitura de Itu disse que a transferência da fábrica para outro município ocorreu por uma falta de acordo relativo ao valor do aluguel do imóvel usado pela Lenovo. Questionada sobre o assunto, a fabricante confirmou que um dos fatores para a transferência foram as melhores condições de preço de imóveis em Indaiatuba.

Além disso, de acordo com Bloj, a companhia optou por uma cidade próxima a Itu para evitar demissões no atual quadro de 600 funcionários. A empresa pretende oferecer bônus salarial aos trabalhadores que permanecerem em seus cargos e transporte para chegarem à nova fábrica. A unidade em Indaiatuba vai funcionar a cerca de 50 km do atual endereço da fábrica da Lenovo, na rodovia SP-75, conhecida informalmente como "Castelinho".

Procurado, o Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo (Sinaees-SP), que representa os funcionários da Lenovo em Itu, optou por não se pronunciar.