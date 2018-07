REUTERS

A LG Display anunciou nesta sexta-feira, 27, que irá fazer um investimento de US$ 8,7 bilhões para construir uma fábrica de telas com tecnologia OLED na Coreia do Sul. Fornecedora de telas para a Apple, a empresa vislumbra um possível aumento de vendas, já que rumores dão conta que a dona do iPhone pretende trocar o cristal líquido usado nos smartphones atuais pela nova tecnologia.

De acordo com informações divulgadas pelo segmento de telas da sul-coreana, a LG fabricará telas para TVs, painéis para carros e relógios inteligentes. A ideia é que tudo comece a funcionar no começo de 2018 – mesmo período em que a Apple deve adotar a nova tecnologia, segundo boatos.

De acordo com especialistas, demanda pelas telas OLEDs deverá ser grande nos próximos anos. Com ela, é possível ter um menor consumo de energia, além de ser possível produzir aparelhos mais finos.

A Apple não confirma que estaria planejando um iPhone com tela OLED para 2018. Mas rumores recentes e este novo anúncio da LG ajudam a corroborar os boatos. Procuradas pela Reuters, Apple e LG não quiseram comentar o assunto.

Na dependência. A LG Display é um dos setores da fabricante sul-coreana que mais rende lucros. Em 2015, entretanto, a sul-coreana teve uma queda de 30% no lucro do terceiro trimestre quando comparado com o mesmo período de 2014.

Além disso, a LG Display é totalmente dependente da Apple, sua maior cliente. A empresa de Tim Cook é responsável por 25% das vendas, segundo análise divulgada pela Bloomberg.