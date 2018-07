REUTERS/Rick Wilking A sul-coreana LG terá sistema de pagamento móvel

A fabricante LG anunciou nesta sexta-feira, 2, o lançamento de um serviço de pagamentos móveis na Coreia do Sul. Chamado de LG Pay, o programa permite que usuários façam pagamentos por meio do celular, apenas com a aproximação do dispositivo móvel em uma máquina da cartão de crédito, rivalizando com programas semelhantes da Apple, do Google e da Samsung.

De acordo com o TechCrunch, a nova forma de pagamento exige que o utilizador autorize todas as transações por meio de impressão digital no próprio celular. De resto, o sistema funciona de maneira similar aos outros programas de pagamentos: basta aproximar o smartphone da máquina de cartões, que tenha sistema de NFC, e finalizar a compra.

Por enquanto, o serviço da LG suporta apenas cartões dos bancos Shinhan, KB, BC e Lotte. No entanto, com o tempo, a empresa quer cobrir todas as entidades bancárias na Coreia do Sul.

Ao contrário de outros programas, o LG Pay permite que os usuários tenham até dez cartões armazenados. No entanto, os pagamentos são feitos por meio de um número de cartão virtual para manter a privacidade e a segurança dos dados.

De acordo com a empresa sul-coreana, ainda não há data de lançamento do serviço em outros países além da Coreia do Sul.