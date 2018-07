REUTERS/Robert Galbraith Fabricante sul-coreana LG

A LG apresentou o balanço financeiro para o segundo trimestre nesta quinta-feira, 27, e mostrou que a empresa está começando a se distanciar do segmento de dispositivos móveis. Afinal, no período, a fabricante sul-coreana registrou um aumento na receita, em um resultado surpreendente. No entanto, chama a atenção o fato de que o setor de dispositivos móveis foi a única divisão da empresa que não contribuiu para o resultado positivo.

De acordo com os resultados, a companhia apresentou um crescimento de 4% na receita gerada em relação ao mesmo período do ano passado, num rendimento total de US$ 12,89 bilhões e o lucro de US$ 588,2 milhões, valor 13,6% maior do que no mesmo trimestre de 2016.

As principais divisões, e que mais contribuiram para o resultado, foram a de eletrodomésticos, de TVs e de componentes para carros, todos gerando lucro. Enquanto isso, porém, a divisão de dispositivos móveis apresentou receita de US$ 2,39 bilhões com um prejuízo de US$ 117,27 milhões, impulsionada pelas baixas vendas do smartphone G6.

Agora, a fabricante sul-coreana espera que a nova série Q e o V30, seus novos lançamentos, melhorem o desempenho da divisião de smartphones no segundo semestre de 2017.