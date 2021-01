Lee Jae-Won/Reuters Apesar do memorando, a empresa afirmou que nenhuma decisão foi tomada ainda em relação à produção dos aparelhos

A LG pode estar prestes a fazer uma mudança drástica em seu portfólio de produtos. Segundo o jornal coreano The Korea Heralds, Kwon Bong-seok, presidente da empresa, enviou um memorando para seus funcionários indicando "mudanças" na linha de produção e pode parar a fabricação de smartphones.

“Já que a competição no mercado global de dispositivos móveis está ficando mais acirrada, é hora da LG fazer um julgamento frio e fazer a melhor escolha”, afirmou a empresa ao jornal coreano. “A empresa está considerando todas as medidas possíveis, incluindo venda, retirada e diminuição do negócio de smartphones".

Desde o ano passado a empresa vem sofrendo no setor de celulares por conta da pandemia de coronavírus e a concorrência com outras fabricantes. Atualmente, a LG ainda fica atrás de gigantes como Samsung, Apple, Huawei e Xiaomi na venda dos aparelhos, e registrou prejuízo de US$ 4,5 bilhões nos últimos cinco anos.

O memorando foi confirmado pela empresa ao site americano The Verge, mas um porta-voz acrescentou que nenhuma decisão foi tomada ainda na empresa em relação à produção dos aparelhos.

Outra opção seria diminuir consideravelmente as linhas de smartphones lançadas pela LG. Ainda de acordo com o The Korea Heralds, cerca de 60% dos funcionários seriam realocados de área, para manter os empregos em casa.