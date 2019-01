Lee Jae-Won/Reuters LG prevê queda de 80% no lucro e culpa fraca demanda por TVs

A sul-coreana LG Electronics afirmou nesta terça-feira que o lucro operacional do quarto trimestre provavelmente apresentará uma queda de 80% sobre o mesmo período do ano anterior, ficando bem abaixo de estimativas de analistas.

A segunda maior fabricante de televisores do mundo atrás da Samsung estimou lucro de 75,3 bilhões de wons (US$ 67 milhões) no trimestre de outubro a dezembro. Analistas, em média, esperavam 387 bilhões (US$ 344 milhões) de wons de lucro operacional no período, segundo dados da I/B/E/S Refinitiv.

A receita do grupo provavelmente vai mostrar baixa de 7%, para 15,8 trilhões de wons (US$ 14 bilhões), informou a LG em comunicado ao mercado. Analistas estimavam 16,3 trilhões de wons (US$ 14,4 bilhões) em faturamento.

A LG não deu detalhes sobre as operações no quarto trimestre e deve divulgar seu balanço financeiro no final de janeiro.

Analistas disseram que as prováveis causas para a previsão da empresa incluem margens de lucro de TVs sendo pressionadas por aumento da competição, enquanto os negócios com celulares inteligentes da empresa seguem perdendo dinheiro.

“É uma surpresa”, disse Lee Jae-yun, analista na Yuanta Securities. “As vendas de eletrodomésticos foram piores em mercados emergentes e na China, enquanto os negócios com televisores sofisticados não estão produzindo tanto lucro quanto antes.”

A LG registrou 3% de participação no mercado global de smartphones no segundo trimestre do ano passado, segundo dados da empresa de pesquisa Counterpoint Research.

Mais cedo, a Samsung estimou uma queda de 29% no lucro do quarto trimestre, o primeiro declínio em dois anos, pressionada por queda na demanda por chips de memória e smarphones.