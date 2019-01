Lee Jae-Won/Reuters LG prevê queda de 80% no lucro e culpa fraca demanda por TVs

A fabricante de eletrônicos sul-coreana LG teve queda de 80% no lucro, com US$ 68,5 milhões ganhos no quatro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a empresa, as razões para a baixa foram altos custos de marketing e aumento da competição no mercado de televisões, um dos principais da empresa – em especial, por fabricantes chinesas como a TCL.

As perdas da empresa no setor de dispositivos móveis também reduziram o lucro da sul-coreana, disseram analistas

"A divisão de celulares da LG não tem gerado lucros. Além disso, os altos custos de marketing com modelos que não venderam bem atrapalharam o lucro geral da empresa", disse Eo Kyu-jin, analista da eBest Investment and Securities, à agência de notícias Reuters.