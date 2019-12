Stephen Lam/Reuters Pichai assumiu o comando da Alphabet em dezembro de 2019

Com grandes responsabilidades, vêm grandes poderes: recém-promovido ao posto de presidente executivo da Alphabet, a holding que controla o Google, o indiano Sundar Pichai pode receber até US$ 240 milhões em bônus de ações com base em seu desempenho nos próximos três anos. É o mais alto bônus já prometido a qualquer executivo da gigante de buscas – e um dos maiores da história.

Além disso, Pichai também deve levar para casa um salário anual de US$ 2 milhões a partir de 2020, de acordo com um documento regulamentar divulgado na sexta-feira, 20. Larry Page, fundador do Google e último ocupante do cargo, recebia apenas US$ 1 por ano.

"Em termos de subsídios relacionados à nomeação de presidentes executivos, [Pichai] está atrás de Tim Cook com US$ 376 milhões, quando ele assumiu a Apple após a saída de Steve Jobs", disse Amit Batish, gerente de marketing da Equilar, uma empresa que acompanha compensações de executivos.

Page e Sergey Brin, cofundadores do Google, deixaram o cargo no início deste mês como líderes da gigante da internet, fundada por eles há 21 anos, dando a Pichai a responsabilidade com a empresa-mãe, além de seu papel como chefe do Google.

Pichai, que passou 15 anos no Google, é agora o rosto público de uma empresa que enfrenta críticas de legisladores americanos e de seus funcionários por uma série de questões que vão da privacidade ao monopólio.

Quando assumiu o cargo de chefe do Google em 2015, Pichai recebeu um salário anual de US$ 652,5 mil. No ano seguinte, seus ganhos dispararam, graças aos enormes bônus em ações de US$ 199 mi, o mais alto de todos os executivos da Alphabet na época.

O executivo também é amplamente creditado por tornar o navegador Google Chrome um sucesso e foi visto como um potencial sucessor do presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer, antes de Satya Nadella assumir o cargo em fevereiro de 2014.

O salário médio do presidente executivo atingiu US$ 1,2 mi entre as maiores empresas dos EUA em receita em 2018, de acordo com a Equilar, empresa de serviço de informação e dados.