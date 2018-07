AP O Line é o sétimo aplicativo de mansagens mais popular no mundo

O aplicativo de mensagens Line registrou nesta quinta-feira, 14, a maior oferta pública de ações de uma empresa de tecnologia neste ano. As ações do app subiram 36% em sua estreia na bolsa de valores de Nova York. Ao todo, a empresa japonesa captou cerca de US$ 1,27 bilhão e passou a ser avaliada em cerca de US$ 9,3 bilhões.

A empresa levantou cerca de US$ 723 milhões com a venda de 22 milhões de ações, cada uma por US$ 32,84. O preço ficou acima da estimativa mais alta para o IPO, que era de US$ 32,50 por ação. Ao longo do pregão, as ações da companhia com sede em Tóquio foram negociadas pelo valor máximo de US$ 44,49.

O Line, que é controlada pela sul-coreana Naver Corp, ainda vai listar suas ações na Bolsa de Tóquio nesta sexta-feira. No Japão, a empresa vai oferecer 13 milhões de títulos por 3,3 mil ienes, levantando cerca de US$ 427 milhões.

Após a oferta, a participação da Naver caiu para 80,8%.

O Line é o sétimo aplicativo de mansagens mais popular no mundo. A empresa pretende usar os recursos captados na bolsa para expandir sua área de atuação para outros lugares além do Japão e países do Sudeste Asiático.

O aplicativo tem o desafio de conquistar espaço nos principais mercados ocidentais, dominados pelo Messenger e pelo WhatsApp, ambos pertencentes ao Facebook, e na China, onde o app WeChat é o mais popular.

Em março, o aplicativo alcançou a marca de 218 milhões de usuários ativos mensais. O WhatsApp lidera a corrida, com 1 bilhão de usuários, seguido pelo Messenger com 900 milhões.

A príncipio o aplicativo foi criado para ajudar pessoas a se comunicarem depois do terremoto e tsunami que atingiram o Japão em 2011 e cresceu de forma inesperada até se tornar o aplicativo de mensagens mais popular entre os japoneses.

A empresa obtém a maior parte de sua receita com jogos e venda de emojis. Em comunicado, a Line afirmou que vai buscar ampliar o lucro com publicidade, mas não fez previsões.