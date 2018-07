Ao mesmo tempo em que comemora os seus 13 anos de existência, o LinkedIn anunciou nesta quinta-feira, 5, que chegou à marca de 25 milhões de usuários no Brasil. Com isso, o País se firma como o terceiro maior mercado da rede social de negócios, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Índia, respectivamente.

“Ao longo desses 13 anos a empresa passou por diversas modificações e o LinkedIn deixou de ser apenas uma rede de empregos para se tornar uma plataforma de networking, conteúdo e soluções”, afirma o diretor do LinkedIn para a América Latina, Osvaldo Barbosa de Oliveira, por meio de nota.

Na última divulgação de dados da empresa, no começo de 2015, o Brasil, que já era o terceiro colocado na lista, possuía 20 milhões de usuários. Em pouco mais de um ano, a rede social cresceu 25% em número de usuários por aqui.

Nos Estados Unidos, o líder em usuários no LinkedIn, existem mais de 120 milhões de perfis. Já na Índia, segunda colocada, são pouco mais de 35 milhões.

Comemoração. Para comemorar o aniversário de 13 anos e a marca alcançada no Brasil, o LinkedIn lançou uma campanha para que os usuários contem suas experiências com a rede social, usando a hashtag #LinkedIn13anos no Twitter.