Lá vem os Stories, agora no LinkedIn

A onda dos Stories ficou séria: nesta terça-feira, 14, a rede social profissional LinkedIn, da Microsoft, anunciou o lançamento de uma funcionalidade de mensagens efêmeras. Chamada de LinkedIn Stories, a ferramenta começou a ser testada no Brasil nesta data – o País, que tem 41 milhões de usuários na plataforma, foi o primeiro a receber a função. Hoje, o LinkedIn tem 675 milhões de usuários no mundo.

O funcionamento dos Stories do LinkedIn será muito parecido ao que acontece no Instagram e no Facebook: as publicações estarão disponíveis por 24 horas e poderão conter imagens ou vídeos, bem como ter figurinhas e textos adicionais. Será possível saber quem viu os stories, reportar irregularidades, apagar e salvar publicações. A grande diferença é que as mensagens do LinkedIn poderão durar até 20 segundos – no Instagram, elas são de 15 segundos.

"O Brasil é o terceiro maior produtor de conteúdo em vídeo na plataforma. Testar o LinkedIn Stories no Brasil também leva em conta a nossa mundialmente famosa criatividade e é uma maneira para dar e receber ajuda nas nossas comunidades profissionais.”, afirmou Rafael Kato, editor chefe do LinkedIn na América Latina, em comunicado enviado à imprensa.

Por enquanto, os Stories estarão disponíveis apenas nas versões do LinkedIn para celulares, seja em iPhone ou Android. Quem responder a um Stories, porém, terá uma mensagem enviada para a caixa de mensagens diretas do LinkedIn (o InMail) – a partir daí, a conversa poderá acontecer também pelo computador.

Segundo a rede social, empresas e marcas também poderão utilizar o LinkedIn Stories para fazer engajamento com clientes, consumidores e funcionários. A novidade, porém, ainda não tem data para acontecer: em comunicado, a rede afirma que o recurso estará disponível para marcas "nas próximas semanas", mas que só os seguidores brasileiros das páginas poderão ver o conteúdo.