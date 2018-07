REPRODUÇÃO

O LinkedIn teve resultado acima do esperado no terceiro trimestre. O saldo positivo foi completamente apoiado nos negócios de serviços para recrutamento e pela aquisição da companhia de vídeos de treinamentos lynda.com em abril deste ano, por US$ 1,5 bilhão.

As ações do LinkedIn, a maior rede social profissional da web, subiram cerca de 10% em negociações após o fechamento dos mercados nos Estados Unidos. As receitas do Talents Solutions, que conecta recrutadores com candidatos a empregos, subiu 46%, para US$ 502 milhões no terceiro trimestre. O negócio corresponde por cerca de dois terços da receita total da empresa.

O faturamento da área de soluções de marketing da LinkedIn, que permite que empresas e indivíduos façam anúncios, subiu 28%, para US$ 139,5 milhões.

O prejuízo líquido atribuível a acionistas se ampliou para US$ 40,5 milhões, ou US$ 0,31 por ação, no trimestre encerrado em 30 de setembro, ante US$ 4,3 milhões, ou US$ 0,03 por ação um ano antes, principalmente por causa de um salto de 46% nos custos. Excluindo eventos não recorrentes, a empresa teve lucro de US$ 0,78 por ação.

A receita subiu 37,2%, para US$ 779,6 milhões, incluindo contribuição de US$ 41 milhões da lynda.com, que o LinkedIn adquiriu em abril. Analistas, em média, esperavam um lucro de US$ 0,46 por ação e receita de US$ 755,8 milhões.

