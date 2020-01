Giovanna Wolf/Estadão Clientes do Linx Omni OMS poderão ter suas lojas no aplicativo da Rappi

A Linx, especialista em tecnologia para o varejo, anunciou nesta segunda-feira, 13, uma parceria com a startup de entregas Rappi para oferecer uma integração entre a plataforma omnichannel da empresa e o marketplace da startup. O objetivo é expandir a oferta dos clientes da Linx na plataforma da Rappi e contar com o serviço da startup para garantir a entrega dos produtos.

A parceria é valida para clientes do Linx Omni OMS que poderão vender mercadorias disponíveis nas lojas físicas também na plataforma da Rappi. A integração permitirá que as lojas clientes estejam disponíveis no aplicativo e sejam entregues para usuários da plataforma.

De acordo com a Linx, empresas como Nike, Centauro, Boticário, Drogaria São Paulo, Hering, Alpargatas, Vivara, Lojas Marisa, TokStok, RiHappy, Inbrands e Restoque já estão entre as marcas que poderiam utilizar essa solução.

"Este é mais um caso que mostra a revolução que a Linx está fazendo no varejo brasileiro. A parceria é totalmente disruptiva, porque nenhum app no mundo conta com a variedade de produtos que ajudaremos a Rappi a oferecer aos usuários", explica Jean Klaumann, vice-presidente da Linx Digital. "Os varejistas suportados por nós terão acesso a este canal que une conveniência e rapidez na entrega", completa o executivo.