Há dois jeitos diferentes de se ler A Guerra pela Uber. O primeiro é como o livro se apresenta: a história de um negócio que revolucionou o mundo, com deliciosos bastidores sobre seus personagens principais. Entre eles, um se destaca: Travis Kalanick, um executivo cheio de ambição e que não queria pedir permissão a ninguém para se tornar gigante.

Lido dessa forma, o trabalho de Isaac segue o padrão dos melhores livros de não-ficção dos últimos tempos: tem apuro jornalístico e fruição digna de um romance ou uma série policial. A comparação não é à toa: a despeito das contravenções e atitudes condenáveis por vezes tomadas pelos executivos do Uber, o leitor se vê incapaz de largar o livro até chegar nas últimas páginas, tamanho drama desvelado pela história de Kalanick, seus companheiros de trabalho e os investidores do app de transporte.

Divulgação ‘A Guerra pela Uber’de Mike Isaac. Editora: Intrínseca. Preço: R$ 59,90 (livro) | R$ 39,90 (e-book). Páginas: 464 pp.

A outra forma é enxergar o desvelar de 400 páginas como uma parábola sobre a indústria de tecnologia e as startups da última década. Em muitos aspectos, o Uber foi uma empresa pioneira e abriu o caminho para um sem-número de empreendedores.

Foi uma das primeiras companhias a perceber o potencial do uso de apps de smartphones. Soube usar dados e geolocalização a seu favor para interferir em um problema da economia real (a mobilidade). Entendeu que tinha um grande desafio à sua frente, em cidades do planeta inteiro – e desafiou reguladores, rivais e quem mais estivesse em sua rota, de forma a influenciar quem veio depois. Captou rodadas de investimento multimilionárias para financiar sua operação. Cresceu de forma desordenada, sem olhar para más condutas que aconteciam dentro da empresa. De forma quase irônica, criou o modelo da startup que cresce desenfreadamente, sem pensar diretamente no lucro – e provocou o início do que muita gente acredita ser uma bolha no mercado de tecnologia.

Para quem leu pouco ou quase nada sobre o assunto, A Guerra pela Uber é uma maneira de aprender sobre muitas práticas que mudaram a indústria de tecnologia nos últimos anos. Esta não é só a história do Uber, mas também de rivais como Lyft e Didi (dona da 99), bem como de gigantes como Apple e Google (Tim Cook e Larry Page, líderes das duas empresas, fazem participações especiais), em temas como privacidade, concorrência comercial/industrial e carros autônomos. De forma didática mas sem didatismo, este é um livro que pode introduzir o leitor a algumas das grandes questões do setor na atualidade – enquanto as cenas dos próximos capítulos não perdem por esperar para chegar.