Brad Tucker/AFP - 29/7/2022 Destroços de cápsula da SpaceX, companhia espacial de Elon Musk, foram encontrados na Austrália

Uma cápsula da SpaceX, empresa de turismo espacial do bilionário Elon Musk, foi encontrada em uma fazenda em New South Wales, a cinco horas de Sidney, na Austrália. Os destroços assustaram fazendeiros no domingo passado, 31, quando o lixo espacial caiu do céu.

“Foi emocionante e estranho ao mesmo tempo”, disse à AFP o astrofísico Brad Tucker, chamado pelos fazendeiros para visitar o local após a queda. Tucker explcia que a peça formava parte da cápsula de lançamento da Crew-1.

Com a frequência cada vez maior de missões espaciais, o astrofísico atenta para um maior número de destroços caindo no planeta. “Temos que nos dar contade que existe um risco provável de que esses objetos podem atingir uma área populosa”, alertou.

A agência espacial da Austrália confirmou que os destroços pertencem à companhia de Elon Musk e pediu que a população informe às autoridades caso qualquer novo objeto seja encontrado.