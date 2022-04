Aly Song/Reuters Xangai, uma das principais cidades chinesas enfrenta há três semanas um confinamento obrigatório para conter casos de Covid-19

Grandes fabricantes de notebooks e smartphones, como Apple, Dell e Lenovo, podem enfrentar atrasos em sua cadeia de produção caso as restrições tomadas pela China para conter os surtos de Covid-19 no país persistam por mais algumas semanas. Boa parte dos componentes desses itens é produzida no país asiático.

Ao menos desde março, a China vem registrando recordes de novos casos de coronavírus, o que levou as autoridades a endurecer as medidas de combate à pandemia. Xangai, um dos principais centros financeiros e econômicos do país enfrenta um confinamento obrigatório que já dura três semanas.

Assim, algumas companhias chinesas, responsáveis pela produção de importantes insumos para o setor tecnológico, chegaram a interromper suas atividades temporariamente, o que, segundo analistas ouvidos pela agência Reuters, pode ter impacto direto na cadeia produtiva do setor em breve.

O receio de uma espécie de “crise de abastecimento” já fez a Apple, por exemplo, cogitar transferir a produção de alguns itens para outros países ou localidades da China em que as medidas restritivas estejam em um estágio menos rigoroso, como Shenzhen. Contudo, nenhuma ação nesse sentido ainda foi efetivamente tomada, apesar da incerteza sobre a flexibilização das medidas sanitárias nas próximas semanas.

Empresas chinesas do setor, como a Huawei e a Xpeng, também já sinalizaram que terão que lidar com enormes custos econômicos caso parte da cadeia produtiva, especialmente a concentrada em Xangai, não retome as atividades em breve.