Apple Loja da Apple sai do ar antes de evento nesta terça

Às vésperas do lançamento do iPhone 13, que deve ser revelado em evento nesta terça-feira, 14, a loja online da Apple está fora do ar em diversos países, incluindo o Brasil.

Como tem acontecido nos últimos anos, a loja reajusta os preços dos antigos produtos com a chegada da nova família de dispositivos. Espera-se que, além do novo iPhone, sejam revelados nesta terça os novos fones sem fio da empresa (a terceira geração de AirPods) e o novo relógio inteligente, o Apple Watch, que chega em sua oitava edição.

O evento acontecerá às 14 horas do horário de Brasília e, devido à pandemia de covid, terá transmissão totalmente online — como tem sido feito desde 2020.