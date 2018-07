Reuters

O lucro da gigante de comércio eletrônico Amazon no último trimestre do ano ficou bem abaixo das estimativas de analistas de Wall Street. A maior varejista online do mundo enfrenta aumento das despesas operacionais e um crescimento mais lento dos negócios em nuvem.

O lucro líquido subiu para US$ 482 milhões, ou US$ 1 por ação, no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante US$ 214 milhões, ou US$ 0,45 por ação, um ano antes. Analistas em média esperavam um lucro de US$ 1,56 dólar por ação de acordo com a Thomson Reuters.

“Em comparação aos padrões do varejo, o nível de rentabilidade da Amazônia ainda é dolorosamente fraco”, disse o diretor da empresa de análise de varejo Conlumino, Neil Saunders.

Esta é a primeira vez que a Amazon registra três trimestres consecutivos de lucro desde 2012.

As vendas líquidas subiram 21,8%, a US$ 35,75 bilhões, mas ficaram abaixo das estimativas de analistas de US$ 35,93 bilhões.

As vendas líquidas de seu negócio de serviços em nuvem, Amazon Web Services, subiram 69,4%, para US$ 2,41 bilhões, comparado a um crescimento de mais de 78% no terceiro trimestre.

As despesas operacionais totais da companhia subiram mais de 20%, para US$ 34,64 bilhões no quarto trimestre.

A Amazon está gastando no lançamento de vários novos serviços para membros do seu programa de lealdade Prime de US$ 99 ao ano, incluindo entrega em uma hora e programação original de TV, para atrair consumidores em uma mercado altamente competitivo de compras online.

