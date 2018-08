Reuters Empresa teve bom desempenho e viu seu valor de mercado subir US$ 45 bilhões após o fechamento do pregão desta quinta-feira

A varejista americana Amazon teve mais um grande trimestre no período entre janeiro e março de 2018: segundo resultados financeiros divulgados nesta quinta-feira, 26, a companhia comandada por Jeff Bezos teve lucro de US$ 1,6 bilhões, em alta de 125% na comparação com o mesmo período de 2017. Além disso, a receita da empresa subiu 43% ante o primeiro trimestre do ano passado, para US$ 51 bilhões.

Os números vigorosos mostram o bom momento da Amazon – e empolgaram os acionistas, fazendo as ações da empresa subirem mais de 6% após o fechamento do mercado nesta quinta-feira. Ao longo do dia, as ações da empresa se valorizaram em mais de US$ 150. Com a alta, a empresa chegou ao seu pico histórico em valorização de mercado, na casa de US$ 780 milhões.

O desempenho da empresa foi acima da expectativa dos analistas de Wall Street e mostra um futuro vigoroso para a companhia, que nos últimas semanas tem sido ameaçada de fiscalização e regulamentação pelo presidente americano Donald Trump. No Twitter, Trump diz que a Amazon não paga impostos e se aproveita dos correios americanos para realizar seus serviços. Em resposta, o presidente executivo Jeff Bezos disse que grandes empresas devem mesmo ser fiscalizadas, mas que responderá à regulamentação com inovação para continuar agradando seus clientes.

Vendas e nuvem. Dois setores se destacaram no balanço divulgado nesta quinta-feira: a área de vendas nos Estados Unidos teve crescimento de 46% na receita, com US$ 30 bilhões em faturamento; já o serviço de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS), uma das meninas dos olhos de Jeff Bezos, teve alta de 48% no faturamento. "Temos a vantagem de ter tido sete anos à frente dos competidores com o AWS e nunca reduzimos nosso ritmo", celebrou Bezos na carta aos investidores distribuída junto com os resultados financeiros.

Além disso, a empresa tem tido sucesso ao fidelizar seus consumidores, especialmente nos Estados Unidos – prova disso é a adesão de 100 milhões de clientes ao plano de vantagens Amazon Prime. Com anuidade de US$ 79, o serviço tem entregas grátis, descontos, vantagens em pré-vendas e também dá aos usuários acesso aos serviços de streaming Amazon Prime Video e Amazon Prime Music.